انتهاء عمليات البحث عن ناجين في درنة والتركيز على انتشال الجثث من البحر

أعلنت فرق الإنقاذ في مدينة درنة الليبية المنكوبة انتهاء عمليات البحث عن ناجين وسط الأنقاض، فيما ركزت جهودها للبحث عن الجثث في أعماق البحر والشواطئ.

البحث عن الجثث

ونقلت «سكاي نيوز» عن الجيش الوطني الليبي، أن القوات المسلحة وفرق الإنقاذ والبحث الليبية والدولية تقوم بعمليات البحث والتفقد لانتشال الجثث.

وكشف عثمان عبد الجليل وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة، آخر حصيلة للجثث، لافتًا إلى أن عدد الجثث التي تم انتشالها ودفنها من مدينة درنة وصلت لحوالي 3600 شخص، نافيا ما رددته بعض المنظمات الدولة عن مصرع 11 ألفا.

إعلان الأرقام الدقيقة عن الوفيات قريبا

وأوضح وزير الصحة، في تصريحات صحفية، أن هناك فرقا بين المتوفين والمفقودين، مشيرا إلى أن الأرقام الدقيقة سيتم إعلانها قريبا.

وذكر أن رجال البحث والإنقاذ تمكنوا خلال فترة عملهم منذ بداية الأزمة في انتشال نحو 3600 جثة فقط، بينما يبقى آلاف المفقودين لا يُعرف مصيرهم إلى الآن.

وانتقد وزير الصحة الليبي بيان منظمة الصحة العالمية والذي زعمت فيه أن عدد الجثث المستخرجة من درنة تجاوز 11 ألفا، مؤكدًا أنه تم التواصل مع المنظمة التي أكدت أنها ستتدارك الهفوة التي حصلت في نشر هذا الرقم.