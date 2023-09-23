نشرة دولية: إنهاء عمليات البحث عن ناجين وسط درنة وشبح كورونا يخيم على إيطاليا

شهد عدد من الدول حول العالم، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 أحداث كان من أهمها، إنهاء فرق الإنقاذ لعمليات البحث عن الناجين في وسط مدينة درنة، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.

وفي التفاصيل، أنهت فرق الإنقاذ والبحث والتفقد المحلية والدولية، عمليات البحث عن الناجين وسط مدينة درنة شرق البلاد، التي تعرضت لخسائر في الأرواح والممتلكات جراء السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال، واتجهت جميعها للبحث في أعماق البحر والشواطئ، وفقا لما صرح به المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري.

المسماري: فرق الإنقاذ البحري تعمل بشكل كثيف

وقال اللواء المسماري، إن جميع وحدات الجيش الوطني الليبي خارج درنة باستثناء الكتيبة 166 التي كُلفت رسميا بتأمين المدينة، وذلك في حديثه لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن فرق الإنقاذ البحري تعمل بشكل كثيف بالرغم من الصعوبات للوصول إلى الناجين، وأشار اللواء المسماري، إلى أن درنة بالوقت الحالي بعد الصدمة الأولى، بدأت الأمور تسير بشكل جيد داخل المدينة، سواء على مستوى البحث والإنقاذ أو الإمدادات أو الخدمات الصحية، وهي مهمة جدا على مستوى الخدمات الصحية والأمور جيدة جدا.

وتابع اللواء المسماري، ردا على سؤال حول الإحصائيات الرسمية الأولية عن عدد الضحايا جراء الفيضانات في ليبيا حتى أمس الجمعة، مجيبا بأن الأعداد النهائية لا تزال بعيدو، وقد تستمر عمليات البحث وانتشال الجثث لوقت طويل لاعتبار وجود أودية طويلة جدا، مثل وادي الكوف الذي يبعد حوالي 60 كيلومترا من البيضاء، وهناك بها جثث منتشرة.

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إلى أن العدد الإجمالي لضحايا الفيضانات والسيول وصل حتى أمس الأول الخميس إلى 3 آلاف و660 ضحية، موضحا أن هذه إحصائية أولية والأرقام في تزايد وفق عمليات البحث والإنقاذ.

وفي إيطاليا، استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في التزايد، وأشار المعهد العالي للصحة ووزارة الصحة، إلى تسجيل 36 ألف و777 إصابة، بزيادة 17.3%، في الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر الجاري.

وفاة 117 شخصا جراء كورونا في إيطاليا

وقال المعهد العالي للصحة ووزارة الصحة في بيانات، إن 117 شخصا، توفوا في الأسبوع نفسه، بزيادة بنسبة 18.2%، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الولايات المتحدة، دعا وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في تصريح للصحفيين بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الهند إلى التعاون مع كندا وضمان المحاسبة في قضية مقتل زعيم السيخ، هارديب سينج نيجار، الذي توفي بعد إطلاق النار عليه في 18 يونيو الماضي، في ضاحية ساري التابعة لفانكوفر بغرب كندا.

ويوم الأربعاء الماضي، حذرت الهند، مواطنيها من زيارة مناطق من كندا، فيما طردت أوتاوا، دبلوماسيا هنديا لاشتباهها بعلاقته باغتيال نيجار، وردت «نيودلهي» بالمثل وأمرت دبلوماسي كندي بالمغادرة.

تسليم 6 مركبات مدرعة في «ناجورنو كاراباخ»

وعسكريا، وفي إطار أزمة «قره باج»، قالت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الجمعة، إن الانفصاليين الأرمن في «ناجورنو كاراباخ» بدأوا تسليم أسلحتهم وعتادهم العسكري تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية، مشيرة إلى أن الجماعات المسلحة سلمت 6 مركبات مدرعة وأكثر من 800 وحدة أسلحة صغيرة و5 آلاف طلقة ذخيرة.

بدورها، اتهمت لجنة تحقيق بأرمينيا، ليفون، نجل رئيس البلاد الأسبق روبرت كوتشاريان، الذي أصيب على يد الشرطة خلال الاحتجاجات مطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، على خلفية التطورات في «قره باج»، بضرب 4 ضباط.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، جدد تأييد بلاده للحق الفلسطيني، وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشددا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن حكومته وضعت برنامجاً لا يمكن التهاون به لتوفير فرص عمل وتحقيق نهضة بالخدمات داخل العراق، بما فيها تنشيط البيئة الاستثمارية والانفتاح على الاقتصاد العالمي.

وأكد السوداني، احتفاظ بلاده بحقها لردع أي انتهاك للسيادة العراقية، مشيرا إلى إلى أن الوقت حان لأن يأخذ العراق مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي بعد محاربته للإرهاب نيابة عن العالم.

السوداني يطالب دول العراق الصديقة بمد يد العون لمكافحة الفساد

وطالب السوداني، الدول الصديقة بمد يد العون للعراق من أجل مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ودعا رئيس الوزراء العراقي، في كلمته، إلى إقامة تجمع يضم دول شواطئ الخليج لإدارة المياه، وأضاف السوداني، أن بلاده تعمل وتدعو إلى بذل المزيد من الجهود مع الدول المعنية، لتشكيل تكتل تفاوضي ضمن «اتفاقية المناخ».

وتابع السوداني قائلا، إن الكارثة ستكون أشد على بلاده ودول المنطقة مع ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة.