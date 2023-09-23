ضبط 2500 نسخة كتب تعليمية دون ترخيص في مكتبة بالقليوبية

ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على صاحب مكتبة، لقيامه بتصوير ونسخ وطبع كتب لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي دون موافقة أصحابها، كما تحفظت على المكتبة وكمية من الكتب تصل إلى نحو 2500 نسخة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث.

معلومات سرية تقود للمتهم

وردت معلومات لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام مالك مكتبة كائنة بمحافظة بالقليوبية، بتصوير العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

ضبط 2500 نسخة كتب تعليمية

وعقب تقنين الإجراءات، توجهت قوة من أجهزة الأمن إلى المكتبة، وضبطت مالك المكتبة وبالتفتيش في حضوره، تم ضبط 2500 نسخة كتب تعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.