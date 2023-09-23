العرض العراقي «ملف 12» يخطف الأنظار في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي

انطلقت، مساء أمس، أول العروض المسرحية المشاركة في الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي بالعرض العراقي «ملف 12»، والذي أقيم على مسرح مكتبة الإسكندرية عقب حفل الافتتاح، وخطف العرض أنظار الجماهير الكبيرة التي شاهدت العرض.

الهجرة من الدول العربية

وتدور فكرة العرض حول قضية الهجرة التي أصبحت مشكلة كبيرة في عدد من الدول خاصة العربية والعرض من اخراج مرتضي علي، ومدير الفرقة ودراماتوج علي دعيم، ويشارك بالتمثيل في العرض كل من الفنان فكرت حسين، وعلي جابر، ومهتدي باسم، ومؤمل حيدر، وأسعد ماجد.

وقال الفنان فكرت حسين إن مهرجان الإسكندرية المسرحي الذي له سمعة جيدة جدا في العراق، ولذلك جئنا للمشاركة هذا العام وشاركنا في العام الماضي في القاهرة بعرض «إعادة ضبط مصنع»، وفزنا بجائزة أفضل سينوغرافيا وشاركنا هذا العام ايضا في مهرجان القاهرة بعرض «ملف 12»، وفاز العرض بجائزة افضل سينوغرافيا أيضا، وجئنا للإسكندرية لنقول إن المسرح العراقي الآن له أسلوب وشكل مختلف.

انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية

وانطلقت فعليات المهرجان مساء أمس بحفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية، بحضور عدد من الفنان على رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة اسمه، والفنان حمدي الميرغني، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وأحمد صيام، وعارفة عبد الرسول، والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة، وعدد من الفنانين ومحبي المسرح وفن وبدأت الحفل بفيلم توثيقي عن فنان الشعب سيد درويش بمرور 100 على رحيله ثم السلام الجمهوري ثم أوبريت «أغنية المهرجان».