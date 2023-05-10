انطلاق العرض المسرحي «تحت الترابيزة» بقصر ثقافة طور سيناء.. غدا

ينطلق العرض المسرحي «تحت الترابيزة»، غدا الخميس، بمسرح قصر ثقافة طور سيناء، ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

العرض يناقش الصراع بين طبقات المجتمع

العرض يطرح قضية الصراع بين طبقات المجتمع، تأليف سامح عثمان، ديكور وملابس محمد أبوعمرة، أشعار سامح الرازقي، موسيقى وألحان أحمد العجمي، بطولة أحمد قنديل، فريج عطية، ياسمين فتوح، محمد البهيدي، منة أحمد، إخراج جمال مهران.

«تحت الترابيزة» على مسرح القصر لمدة أسبوع

«تحت الترابيزة» شريحة مسرحية لقصر ثقافة طور سيناء، يقدم على مسرح القصر لمدة أسبوع، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة جنوب سيناء ضمن عروض المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي.

وتشهد مسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة حالة من الزخم خلال الفترة الأخيرة بمواقعها الثقافية بالمحافظات، إيمانا بالدور الكبير للمسرح في تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع.