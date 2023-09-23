نواب الإسكندرية يؤيدون ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

أعلن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الإسكندرية تأييدهم لانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين أن ما تم إنجازه من المشروعات القومية في مختلف المجالات والعدد الكبير من المبادرات التي أطلقها كان لها أبلغ الأثر في استقرار وتقدم البلاد، ما يعطيه الحق في استكمال مسيرة التنمية في مصر.

الرئيس صان للمرأة كرامتها

يقول النائب أحمد مهنى، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة النقل، لـ«الوطن»: «أؤيد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فما قدمه في ملف الطرق في مصر لم تشهده البلاد في سنوات طويلة سابقة ولم يكن متوقعا، حيث إن شبكة الطرق والكبارى التى تم إنجازها وضع مصر على خريطة التنمية والتطوير وسهل حركة النقل بين المحافظات إلى جانب الأمان وسرعة الوصول».

وأضافت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، أن الرئيس السيسي قدم مشروعات ومبادرات للمرأة وصان كرامتها سواء ما قدمه للمرأة المعيلة والمطلقة من خلال مشروع تكافل وكرامة أو مبادرات صحة المرأة.

القضاء على العشوائيات كان حلما

وأضاف النائب عمر جمال الغنيمي، عضو مجلس النواب برمل الإسكندرية، أن انتخاب الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة أمر محسوم من كثيرين فما تم على أرض مصر من مشروعات تنموية وخلال فترة عصيبة مرت بها مصر يحسب له، وقد أقام عددا كبيرا من مشروعات الإسكان في العديد من المحافظات للقضاء على أزمة العشوائيات التي كانت تؤرق المجتمع المصري وكانت إحدى أهم القضايا التي لم يفكر فيها من سبقوه.

ويضيف النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ: «من الطبيعي أن ننتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، فالمشروعات القومية التي قام بها تؤكد امتلاكه لشخصية قيادية قوية ولديه حكمة اتخاذ القرار والتنفيذ وما تم إنجازه كان يحتاج عشرات السنوات إلا أن إنجازه في وقت قصير جداً ولا بد من استكمال تلك المسيرة التنموية الناجحة».