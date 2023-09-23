تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مصر ترسل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية وأطقم الإغاثة لليبيا

عرضت قناة «إكسترا نيوز» فيديو بعنوان «تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر ترسل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية وأطقم الإغاثة لليبيا».

وتضمن الفيديو كلمات للرئيس عبدالفتاح السيسي قال فيها: «إحنا متابعين الموقف هناك والإجراء العاجل دلوقتي إننا نخفف ما أمكن من الآثار الناتجة عن العاصفة سواء بفتح الطرق أو المعابر اللي تخلي الحركة داخل المدينة سهل».

وتابع الرئيس السيسي خلال الفيديو: «قصدنا نبعت حاملة الطائرات ميسترال لأنها قادرة إنها تدير أزمة من غير ما تكون عبء على الدولة اللي فيها الأزمة وهي ليبيا، وأتمنى أننا نكون بسرعة موجودين هناك ونقدم لأشقائنا الدعم ونتمنى لهم من الله سبحانه وتعالى يتجاوزا هذه الأزمة الكبيرة».