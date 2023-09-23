حاملة المروحيات الميسترال تواصل تفريغ المساعدات لتوزيعها على الليبيين بالمناطق المنكوبة

عرضت قناة «إكسترا نيوز» فيديو بعنوان: «حاملة المروحيات الميسترال تواصل تفريغ حمولتها من المساعدات لتوزيعها على الليبيين بالمناطق المنكوبة».

وجاء في التقرير: «استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسحلة بتعزيز أوجه الدعم للأشقاء الليبيين في إطار الإعصار المدمر الذي ضرب ليبيا الأيام الماضية واصلت حاملة المروحيات المصرية طراز ميسترال جمال عبدالناصر تفريغ حمولتها من الحاويات التي تحتوي على أطنان من الحصص الغذائية والمواد الإغاثية وتسليمها إلى السلطات الليبية لتوزيعها على الأشقاء الليبيين بالمناطق المنكوبة».

وقال مواطن ليبي خلال الفيديو: «نشكر إخواتنا المصريين على المساعدات للشعب الليبي في الكارثة المأساوية التي حدثت في درنة، بارك الله فيهم ونشكرهم على المجهودات اللي قاموا بيها».

وأضاف سائق مصري خلال حديثه في الفيديو: «بسم الله تبارك الله أنا انبهرت حاجة تشرف، فيه مستشفيات تابعة للقوات المسلحة وسيارات إسعاف ومعدات كتير ونطلعها درنة، كله عامل مجهود جبار، إمكانيات رهيبة وحاجة تفرح».

وقال مواطن ليبي خلال الفيديو: «نشكر إخواتنا المصريين على المجهودات اللي ساعدونا بيها في مدينة درنة والمدن المنكوبة نشكرهم شكراً كبيرا وربنا يديم المحبة بين الدول».