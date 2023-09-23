مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي (فيديو)

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، مقطع فيديو، بعنوان: «مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».

وجاء في الفيديو حديث للرئيس عبدالفتاح السيسي قال فيه: «بقدم التعازي باسمي وباسم الشعب المصري لضحايا الكارثة الإنسانية اللي حدثت في زلزال المغرب أو الفيضانات اللي حدثت في الفيضانات في ليبيا، إحنا مستعدين نتحرك سواء بالقوات الجوية أو البحرية أو برًا لأن حجم الضرر الموجود كبير أوي ومحتاج مننا كلنا نتكاتف من بعضنا لبعض في الظروف الصعبة دي».

تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لليبيا

كما جاء في الفيديو: «تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، وفي إطار دعم مصر وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف آثار الإعصار المدمر الذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا».

أوضح الفيديو أن الطائرات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر.