عاجل.. الأهلي يفقد 11 لاعبا أمام سان جورج في دوري الأبطال.. فريق بالكامل

تأكد غياب 11 لاعبا عن صفوف النادي الأهلي، خلال مباراة سان جورج الإثيوبي، في مستهل مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 - 2024.

غيابات الأهلي أمام سان جورج

ويغيب عن النادي الأهلي فريق بالكامل، في مباراة سان جورج الإثيوبي، وهم، أنتوني موديست، ورضا سليم، وخالد عبد الفتاح، ومحمد زعلوك، وخالد عبد الفتاح، وحمزة علاء، ومعتز محمد، وبيرسي تاو، وكريم نيدفيد، ومحمود متولي.

وتأتي غيابات الأهلي، في مباراة سان جورج بدوري أبطال إفريقيا لأسباب مختلفة، سواء للإصابة أو الإيقاف أو عدم القيد.

ويغيب بيرسي تاو، ومحمود متولي، وكريم نيدفيد، وعمرو السولية، وحمزة علاء، وخالد عبد الفتاح؛ بسبب عدم الجاهزية والتعافي الكامل من الإصابة التي يعانون منها في الفترة الأخيرة.

بينما يأتي غياب موديست، بسبب عدم قيده في قائمة النادي الأهلي الأفريقية، التي أرسلت مطلع الموسم الجاري يوم 30 أغسطس الماضي، بالإضافة إلى الثنائي معتز محمد ومحمد زعلوك، فيما يغيب رضا سليم بسبب إيقافه بعد الطرد الذي حصل عليه في الموسم الماضي، عندما كان لاعبًا في صفوف الجيش الملكي المغربي.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقياويلاقي النادي الأهلي، نظيره سان جورج الإثيوبي، في تمام السابعة مساء غد الأحد، على ستاد القاهرة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واتفق النادي الأهلي مع مسؤولي نادي سان جورج، على خوض المباراتين في القاهرة، بسبب رفض الاتحاد الأفريقي اعتماد ملعب الفريق الإثيوبي، خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا.