«زراعة كفر الشيخ»: تجهيز 81 مجمعا وشونة للقطن.. وأسقف للحماية من المطر

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، الانتهاء من التجهيز لاستقبال موسم جني القطن في المحافظة، وذلك من خلال81 شونة ومجمعا، تستقبل محصول القطن طويل التيلة، والقطن فائق الطول علي نطاق كفر الشيخ، لافتا إلى أن ذلك سوف يكون من خلال 3 جهات وهي، شون بنك الائتمان الزراعي، والتعاون الزراعي، والإصلاح الزراعي.

أسقف معلقة لمواجهة الأمطار

وأشار «ناجح »، وكيل زراعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن موسم جني القطن 2023، سوف يبدأ بعد أسبوع من اليوم، ولذلك تم الاستعداد داخل مقار الشون المخصصة لذلك، ووضع أسقف لمواجهة الأمطار حال سقوطها، حيث بلغت المساحة المنزرعة بنحو 85 ألف فدان قطن طويل التيلة والقطن فائق الطول.

تشكيل لجان لاستقبال موسم جني القطن

وأضاف أيضا أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين الجهات السابق ذكرها، وذلك للعمل علي مواجهة أي مشكلات أو عراقيل تحدث أثناء عمليات تسويق القطن من قبل المزارعين والعمل على حلها في الحال تيسيرا على الموردين.