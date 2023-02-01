شروط تشغيل وترخيص شون القطن.. تنشأ من مواد مقاومة للحريق

حدد قانون المحال العامة اشتراطات تشغيل وترخيص محل ومستودعات شون تخزين الأقطان بكل أنواعها ومن الاشتراطات الواجب توافرها وفق القانون ما يلي..

-عمل ممرات مدكوكة للسيارات فى حالة عدم دك أو تبليط أرضية الشونة.

-تكون جميع منشآت الموقع من مواد غير قابلة للاحتراق.

-تكون المنشأة بعيدة عن المساكن ومصادر النيران والمصانع الخطرة ومحور المداخل بالمصانع المجاورة 100 متر من جميع الجهات، ويستثنى من شرط المسافة الشون المملوكة للقطاع العام القائمة وقت العمل بهذا القرار بشرط أن تكون أسوارها المجاورة للمبانى من البناء وتعلو أى مبنى مجاور بمتر، ويعمل سقف بجزء من السور المجاور للمبانى بعرض يساوىارتفاع تلك المبانى وبحد أدنى 10 أمتار ويكون التشوين على بعد 20 مترا من السور وفق اشتراطات القانون .

اشتراطات الشون

- يسور الموقع بسور من البناء بإرتفاع مترين ،ويجوز أن يكون من الأسلاك الشائكة والقوائم الحديدية أو الخرسانة

- يجب ألا يزيد طول أى ضلع فى المجموعات التخزينية لأكيا سالقطن الزهر على 60 متر وارتفاع 5 أكياس ولاتقل المسافة بين كل مجموعة وأخرى عن 5 أمتار ويجوز تقسيم المجموعة التخزينية الواحدة إلى أقسام داخلية وترك مسافة مناسبة بين الأقسام مع التقيد بالشروط الواردة بهذا البند ،ويجب ترك مسافة بين الأكياس والأسوار الصماء 5 متر والأسوار المفرغة 10 متر

- فى الشون الملحقة بمصانع يجب أن تكون الأسوار التى تفصل الشونة والمصنع من البناء،ولاتقل المسافة بين نهاية المجموعة التخزينية وعنابرالتشغيل والمبانى عن 15 متر ولاتقل المسافة بين المجموعات التخزينية وأسوار الشونة المواجهة للمصنع عن 5 أمتار

- تزود الشونة بعدد من أكمام الرياح لبيان اتجاهه

-يزود الموقع بأبراج المراقبة المربوطة بوسائل الاتصال المباشرة السريعة

- يركب على ماسورة عادم سيارات نقل الأقطان مانع شرر، مع عدم إدارة المحرك أثناء عمليتى الشحن والتفريغ

-ألا توجد بالشونة مواد قابلة للاحتراق أو الاشتعال خلاف الأقطان

-وجود وسيلة اتصال مباشر بين كل موقع وأقرب مركز إطفاء

- تكون الممرات نظيفة خالية من العوائق والأخشاب وإزالة المخلفات أولا بأول

فى شون الأقطان المغلقة

- لايقل عرض الطريق الذى تفتح عليه الشونة عن 10 أمتار

- تنشأ الشونة من مواد مقاومة للحريق

-تراعى الأسس الفنية فى الإنشاءات الخرسانية

- لا ينخفض مستوى المخازن عن الطريق أو الأرض المحيطة وتكون الارضيات من الخرسانة الأسمنتية وفق قانون المحال.

- منع دخول السيارات أماكن التشوين سواء للشحن أو التفريغ