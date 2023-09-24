هزة أرضية تضرب البرتغال.. جزر الأزور في مرمى الزلازل

ضربت هزة أرضية بقوة 2 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الأحد، جزر الأزور بالبرتغال على عمق 5 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات عبر موقعه الإلكتروني.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات عبر موقعه الإلكتروني، أن بؤرة هزة أرضية ضربت جزر الأزور بالبرتغال الواقعة شمال المحيط الأطلسي، على مسافة 1099 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من فونشال الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي لجزيرة ماديرا.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، كذلك وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزر الأزور بالبرتغال شمال المحيط الأطلسي، على مسافة 38 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من برايا دي فيتوريا