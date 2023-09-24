منال الصيفي تكشف آخر صورة لزوجها الراحل أشرف مصيلحي.. حاول الابتسام للحياة

كشفت المخرجة منال الصيفي عن صورة لزوجها الفنان الراحل أشرف مصيلحي الذي وافته المنية، قبل أيام، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشرت منال الصورة عبر خاصية «استوري» بحسابها الشخصي بموقع «فيسبوك»، وبدا على أشرف مصيلحي أعراض المرض الشديد رغم محاولته الابتسام في الصورة.

وفاة الفنان أشرف مصيلحي

وغيب الموت أشرف مصيلحي، مساء الأحد الماضي، وفقا لما أعلنه الفنان اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وشيعت الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ظهر الأثنين، ووري جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة.

وأقيم عزاء الفنان أشرف مصيلحي، مساء الثلاثاء، وحضره عدد كبير من النجوم، أبرزهم أمير كرارة، محمد هنيدي، هند صبري، شريف منير، هاني رمزي، دياب، الهام شاهين، مصطفى قمر ونجله تيام، بشرى، داليا البحيري، رشا مهدي وكوكبة من النجوم.