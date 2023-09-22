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زوجة أشرف مصيلحي تزور قبره في أول جمعة بعد وفاته (صورة)

كتب:

خالد فرج
05:56 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
منال الصيفي

منال الصيفي

حرصت المخرجة منال الصيفي، على زيارة قبر زوجها الفنان أشرف مصيلحي، اليوم الجمعة، حسبما اتضح من الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك».

ونشرت منال الصيفي، صورة لقبر زوجها الذي حمل اسمه، وعلقت على الصورة قائلة: «اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك، واغفر لهم ووسع لهم بقلوبهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم».

وغيب الموت الفنان أشرف مصيلحي، مساء الأحد الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خبر الوفاة.

تشييع جنازة أشرف مصيلحي من مسجد المشير طنطاوي

وشُيعت جنازة أشرف مصيلحي، الاثنين الماضي، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ووارى جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة.

أبرز المعزيين في وفاة أشرف مصيلحي

واستقبلت منال الصيفي المعزيين في زوجها، مساء الثلاثاء الماضي، داخل مسجد المشير طنطاوي، حيث حرص عدد كبير من النجوم على حضور العزاء، أبرزهم أمير كرارة، محمد هنيدي، ريهام عبدالغفور، أحمد السعدني، هند صبري، هاني رمزي وآخرين.

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بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.