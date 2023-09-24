لماذا رفض راشفورد ارتداء شارة قائد مانشستر يونايتد؟.. سولشاير يشعر بالخذلان

«38 خسارة و33 تعادلا في 149 مباراة».. هكذا كانت النهاية القاسية التي كتبها أولي جونار سولشاير في السطر الأخير، من روايته مع مانشستر يونايتد، التي بدأ في كتابتها داخل قلعة أولد ترافورد، في الفترة بين 2018 وحتى 2021، ولم تشهد أي إنجازات تذكر.

سولشاير يفتح النيران على لاعبي مانشستر يونايتد

أولي جونار للمرة الأولى ومنذ رحيله عن مانشستر يونايتد، قبل نحو عامين، قرر إظهار براءته من المسؤولية التي وضعت على عاتقه طوال تلك السنوات، بالإشارة إلى أنه لم يحصل على الدعم الكافي، خاصة من اللاعبين، وبرهن على ذلك برفض الأسماء التي اختارها لحمل شارة القائد للشياطين الحمر، لكنهم رفضوا.

المدرب النرويجي رفض ذكر اسمي اللاعبين اللذين رفضا فكرة ارتداء شارة القائد وتحمل مسؤولية الفريق، الذي كان يعاني على مستوى جميع مراحله، لكن صحيفة «ذا صن»، قررت الكشف عن الثنائي، بالتأكيد على أن بول بوجبا الراحل إلى يوفنتوس، وماركوس راشفورد نجم الشياطين الحمر الحالي، رفضا الانضمام إلى قائمة قادة الفريق.

ماركوس راشفورد رفض فرصة أن يكون قائدا مانشستر يونايتد

النرويجي رفع الغطاء عن فترة ولايته المنكوبة في أولد ترافورد في وقت سابق، وكيف انهارت فترته كمدير فني للفريق على عكس وجوده كلاعب، وبحسب الصحيفة كان ماركوس راشفورد من اللاعبين الذين رفضوا فرصة أن يكونوا قائد مانشستر يونايتد تحت قيادة أولي جونار سولشاير.

بوجبا أخبره أنه سيرحل عنى مانشستر يونايتد ولا يرغب في البقاء، لذلك لن يرتدي شارة القائد، الأمر الذي زاد الأمور تعقيدًا بالنسبة لسولشاير، الذي كان يعتمد عليه بشكل كامل، أما راشفورد، لم يعتقد أنه كان مستعدًا لذلك، ليتولى برونو فيرنانديز هذا الدور الذي اتقنه بنجاح. «شعرت بخيبة أمل كبيرة».. كانت كلمات سولشاير، الذي يرى أنه تعرض للخذلان على يد هؤلاء اللاعبين، كما انتقد الآخرين الذين رفضوا التدريب أو اللعب في مباريات مانشستر يونايتد في محاولة لشق طريقهم للخروج من النادي.

كان أنطونيو فالنسيا قائدًا عندما تولى سولشاير منصب المدير المؤقت في أولد ترافورد في ديسمبر 2018، قبل أن يتم تعيينه كمدير دائم لمانشستر يونايتد بعد ثلاثة أشهر، عندما غادر الإكوادوري، ذهبت شارة القيادة إلى آشلي يونج لمدة ستة أشهر، قبل خروجه إلى إنتر ميلان، في تلك المرحلة، تم اختيار هاري ماجواير كقائد للفريق.