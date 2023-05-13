«الأولى المصرية» تبرز أهم أحداث اليوم.. مانشستر يونايتد يواجه وولفرهامبتون

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى، تقريرًا حول أهم وأبرز الأحداث التي سنشهدها اليوم، وذلك تحت عنوان «يحدث اليوم».

جامعة حلوان الأهلية

وأفاد التقرير، بأن جامعة حلوان الأهلية تبدأ اليوم في قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، الراغبين في التحويل المناظر واستكمال دراسته في الكليات المناظرة بالجامعة للعام الجامعي 2023/2024.

وتابع: «جامعة الإسكندرية تعقد اليوم أعمال المؤتمر الـ19 والـ7 دوليا، الذي ينظمه معهد البحوث الطبية تحت عنوان «خطوات هامة في أبحاث السرطان على الجينم لتنفيذ العملي في الأوقات الصعبة»، وتستمر أعمال المؤتمر لمدة يومين لمناقشة مشكلة مرض السرطان وتأثيره على المجتمع بداية من الأبحاث الجينية حتى التطبيق الإكلينيكي».

امتحانات الثانوي الأزهري

وأضاف: «تستأنف اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف أولى وثانية ثانوي أزهري في أقسام الأدبي والعلمي، إذ يبدأ طلاب أولى وثانية ثانوي شعبة العملي بامتحان مادة القرآن الكريم والفيزياء، أما طلاب أولى وثانية ثانوي شعبة الأدبي سيمتحنون مادة القرآن الكريم واللغة الأجنبية الثانية الفرنساوي».

وأشار التقرير إلى: «لعشاق الدوري الإنجليزي، موعدهم مع 6 مبارايات قوية في إطار الجولة 36 من عمر المسابقة، ومن أهمها: مباراة نيوكاسل يونايتد مع ليدز الساعة 2 ونصف ظهرا، أما مباراة أستون فيلا مع توتنهام في تمام الساعة 5 مساءً، وفي نفس التوقيت مانشستر يونايتد يواجه وولفرهامبتون».