عقد شراكة بين «حلوان للأجهزة المعدنية» و«تريديكس» لإنتاج الأجهزة الكهربائية الصغيرة

صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأنّه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعقد الشراكات التعاونية مع شركات القطاع الخاص لسد احتياجات السوق من مختلف المنتجات المدنية التي تخدم المواطن، جرى توقيع عقد شراكة بين شركة حلوان للأجهزة المعدنية «مصنع 360 الحربي» وبين شركة «تريديكس».

ووقّع العقد الدكتور مهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة الشركة «مصنع 360 الحربي»، والمهندس أحمد أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة «تريديكس»، بحضور المهندس محمد أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة «مصنع 360 الحربي».

أوضح الدكتور مهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية أن توقيع عقد الشراكة مع «تريديكس»، يأتي بهدف التعاون المشترك لإنتاج الأجهزة الكهربائية الصغيرة مثل «غلايات المياه الكهربائية، الخلاطات، العجانات، الكبة».

وأشار إلى أنّ التعاون من شأنه المساهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في مجال الأجهزة الكهربائية الصغيرة، لافتا إلى حرص الشركة «مصنع 360 الحربي» على تنفيذ توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة، تماشيا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أنّ «حلوان للأجهزة المعدنية»، تعد رائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية التي تخدم قطاع الأسرة حيث تتخصص في إنتاج «التكييفات، الغسالات، الثلاجات، السخانات، البوتجازات».