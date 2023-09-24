«الصحة» تنظم يوما علميا للتوعية بمرض ألزهايمر بالتزامن مع يومه العالمي

نظمت وزارة الصحة والسكان، يوما علميا للتوعية بمرض ألزهايمر، بالتعاون مع جمعية ألزهايمر مصر وجامعة عين شمس، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرض، في 21 سبتمبر من كل عام، بمقر الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

اتباع نظام حياة صحي يشمل تناول الغذاء المتكامل

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اليوم العلمي أكد أهمية رفع الوعي بمرض ألزهايمر، وكيفية تقليل خطر الإصابة بالمرض وطرق الوقاية منه، التي تتلخص في اتباع نظام حياة صحي يشمل تناول الغذاء المتكامل، والسوائل وممارسة الرياضة، والامتناع عن التدخين، والانخراط في النشاطات الاجتماعية، كما تضمن اليوم، التعريف بأعراض المرض، بما ينعكس على الاكتشاف المبكر، وبالتالي تحسين نسب الشفاء.

وأضاف «عبدالغفار»، أن اليوم العلمي استعرض الوضع الحالي لمرض ألزهايمر في مصر، والتقرير السنوي لجمعية ألزهايمر مصر، من حيث معدلات الإصابة، ونسب الشفاء، وخطط العلاج التي تعتمد على الدليل العلمي، مشيرا إلى مناقشة طرق التعامل مع المرضى، خاصة المسنين منهم.

استمرار المحاضرات والندوات التوعوية

أشارت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن اليوم تضمن عددا من المحاضرات والندوات التثقيفية بكل من «مستشفى حلوان، مستشفى المعمورة، مستشفى الدميرة، مستشفى الخانكة، مستشفى شبرا قاص، مستشفى سوهاج، مركز عباس حلمي، مركز علوان، مستشفى أسيوط ومستشفى طنطا».

وشملت كل ما يخص مرض ألزهايمر، خاصة لدى المسنين، منوهة بأن البرامج التدريبية والمحاضرات، قدمها أساتذة بكليات طب جامعة عين شمس، وعدد من الأطباء التابعين لإدارة طب نفس المسنين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

نوهت «منن»، باستمرار المحاضرات والندوات التوعوية على مدار سبتمبر الجاري، نظرا لأهمية دور التوعية في تأهيل أهالي المرضى، لكيفية تقديم الدعم لمريض ألزهايمر.