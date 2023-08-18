هل يمكن القضاء على مرض ألزهايمر؟.. دراسة أمريكية توضح

عندما يتقدم الإنسان في العمر «كبار السن»، يصاب بأمراض التراجع بالقدرات المعرفية والإدراكية في الدماغ، أبرزها مرض ألزهايمر، وهو ما دفع العديد من العلماء إلى البحث عن طرق للتخلص من هذا المرض، وكان آخرها دراسة أمريكية أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية للقضاء على مرض ألزهايمر.

تجربة للقضاء على مرض ألزهايمر

عمليات زرع الخلايا الجذعية، يمكن أن تساعد في محاربة الأعراض المصاحبة لـ ألزهايمر، أي أنها لم تقض على المرض بشكل نهائي، بل تقلل من الأعراض التي تصاحب المرض، وفق الدراسة الأمريكية، ونشرها موقع «سكاي نيوز»، خاصة بعد تجربتها بزرع خلايا جذعية سليمة، وتوصلوا إلى أن ذلك الإجراء ساهم في تحسين الذاكرة.

قال الدكتور مصطفى زكريا، استشاري المخ والأعصاب والطب النفسي، إن ألزهايمر مرض شائع خصوصًا بين كبار السن، موضحًا أن ارتفاع ضغط الدم من أهم أسبابه كما أن له مراحل متعددة تبدأ من تدهور الذاكرة في معرفة المحيط بالمريض.

استشاري المخ والأعصاب: لا يوجد علاج نهائي يقضي على ألزهايمر

وتابع «زكريا» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لا يوجد علاج نهائي لعلاج مرض ألزهايمر، كما أن توجد هناك دراسات متعددة في البحث عن علاج يقضي على مرض ألزهايمر، إلا أنه لا توجد نتائج فعلية حتى الأن للتخلص من هذا المرض.

كان الباحثون قد أوضحوا في الدراسة الأمريكية، أن عمليات زرع الخلايا الجذعية يمكن أن تسهل توليد خلايا صغيرة جديدة وصحية، وبالتالي الحد من تقدم مرض ألزهايمر وأعراضه، ودعا الباحثون إلى المزيد من الأبحاث المستقبلية للتعمق في الآليات الكامنة وراء فعالية العلاج، واستكشاف إمكانية ترجمة هذه النتائج إلى البشر الذين يعانون من الزهايمر.