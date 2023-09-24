رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

استشاري تخطيط عمراني: الأسواق الحضارية تحافظ على المظهر الجمالي للشوارع

كتب:

يارا أشرف
09:10 م | الأحد 24 سبتمبر 2023
مداخلة هاتفية مع الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني

مداخلة هاتفية مع الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني

أكد الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، أهمية تطوير الأسواق الحضارية، لما لها من قمية استثمارية كبيرة، كونها تقلل من وجود الاقتصاد غير الرسمي داخل الدولة، الذي يصعب من خلاله جمع الضرائب مع عدم التحكم في الأسعار الموجودة، مشيرا إلى أن الأسواق الحضارية تحفظ حق التاجر وتوفر صورة حضارية للمجتمع، وبالتالي التحكم في المظهر الحضاري بالشوارع.

الأثار السلبية الناتجة عن الأسواق العشوائية

أضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك نحو 1100 سوق عشوائي موجود ومنتشر داخل الدولة المصرية بمحافظاتها المختلفة، وكان التجار يتعدوا على الشوارع، وبالتالي يزداد التكدس المروري بتلك الأماكن، الذي ينتج عنه تلوث بسبب الأدخنة المتصاعدة من السيارات، نتيجة الانتظار لفترات طويلة، فضلا عن استهلاك أكبر للطاقة.

إنشاء الأسواق الحضارية 

تابع أن إنشاء الأسواق الحضارية لها أهمية كبرى على مسألة تنظيم الحركة، مشيرا إلى أن الأسواق الحضارية في بورسعيد تضم مقاهي، ما يوفر للمواطن مكانا جيدا للراحة بعد التسوق، لذلك يعود الأمر بالنفع على الجميع، إذ يتم القضاء على الباعة الجائلين، مؤكدا أهمية تطوير عواصم المحافظات.

اقرأ المزيد:

صندوق التنمية الحضارية: استمرار تطوير الأسواق العشوائية وفقا لخطة 2030

رئيس التنمية الحضارية: مشروع تطوير الأسواق العشوائية مستمر حتى 2022

سكرتير عام مساعد دمياط يتفقد مشروع قرية الصيادين و الأسواق الحضارية

عشماوي: تطوير الأسواق الحضارية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين
بقلم يارا أشرف