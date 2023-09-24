استشاري تخطيط عمراني: الأسواق الحضارية تحافظ على المظهر الجمالي للشوارع

أكد الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، أهمية تطوير الأسواق الحضارية، لما لها من قمية استثمارية كبيرة، كونها تقلل من وجود الاقتصاد غير الرسمي داخل الدولة، الذي يصعب من خلاله جمع الضرائب مع عدم التحكم في الأسعار الموجودة، مشيرا إلى أن الأسواق الحضارية تحفظ حق التاجر وتوفر صورة حضارية للمجتمع، وبالتالي التحكم في المظهر الحضاري بالشوارع.

الأثار السلبية الناتجة عن الأسواق العشوائية

أضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك نحو 1100 سوق عشوائي موجود ومنتشر داخل الدولة المصرية بمحافظاتها المختلفة، وكان التجار يتعدوا على الشوارع، وبالتالي يزداد التكدس المروري بتلك الأماكن، الذي ينتج عنه تلوث بسبب الأدخنة المتصاعدة من السيارات، نتيجة الانتظار لفترات طويلة، فضلا عن استهلاك أكبر للطاقة.

إنشاء الأسواق الحضارية

تابع أن إنشاء الأسواق الحضارية لها أهمية كبرى على مسألة تنظيم الحركة، مشيرا إلى أن الأسواق الحضارية في بورسعيد تضم مقاهي، ما يوفر للمواطن مكانا جيدا للراحة بعد التسوق، لذلك يعود الأمر بالنفع على الجميع، إذ يتم القضاء على الباعة الجائلين، مؤكدا أهمية تطوير عواصم المحافظات.