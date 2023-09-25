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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 25-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:12 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
برج الميزان

برج الميزان

الهدوء والتوازن في التصرفات، أهم الصفات التي تميز مولود برج الميزان، إذ يتمتع بالرؤية المختلفة، ويعشق الطبيعية والحياة الشفافة، وهو طيب القلب رومانسي وراقٍ في تصرفاته مع الآخرين ويراعي مشاعرهم.

وبحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك، يوضح «الوطن» في التقرير التالي حظك اليوم لمواليد برج الميزان يوم الاثنين 25-9-2023 على الصعيدين العاطفي والمهني.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

يتمتع مواليد برج الميزان اليوم بجاذبية نادرة والفرصة متاحة أمامهم للتعبير عن أنفسهم بلاقيود ومعالجة المسائل بحكمة وذكاء، وهذا يفيدهم فى العمل ويدفعهم للأمام.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي تنصح الأفلاك برج الميزان أن كون مستعدًا للمرحلة المقبلة، وخصوصًا أن هناك متغيرات كثيرة تلوح فى الأفق، عليه استغلالها في علاقته بالشريك.

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بقلم صفية النجار