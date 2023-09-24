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حظك اليوم برج الحوت الأحد 24-9-2023 مهنيا وعاطفيا

كتب:

سحر المكاوى
12:09 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023
برج الحوت

برج الحوت

يمتاز مواليد برج الحوت، بأنهم كثيرى  العطاء والكرم،كما يتصف بالمسامحة و يجيد التعامل في العمل تحت أي ظرف،ويمتلك قدرا كبيرا من الذكاء العاطفي والعملي.

 كما يتميز مواليد برج الحوت بالعطف والحنان، ولديه قدرة على تكوين العلاقات والصداقات الاجتماعية، ولدية القدرة  على إدارة العلاقات وتنظيم الوقت.

وتوضح «الوطن»، في السطور، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأحد  الموافق 24 سبتمبر،بحسب موقع خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

على مواليد برج الحوت البعد عن  التكاسل  اليوم حتى لا تتراجع إلى الخلف عن تحقيق حلمك عن تحقيق حلمك حتى لا تتراجع للخلف مرة أخرى، وقدم  ل الدعم لنفسك في سوق العمل،

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

علي مواليد برج الحوت اليوم أن يقترب من شريك حياته أكثر ويحسن علاقته  ولا تفتعل المشاكل والأزمات في علاقتك العاطفية

 

 

 

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بقلم سحر المكاوى