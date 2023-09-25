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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 25-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:13 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
برج العذراء

برج العذراء

مواليد برج العذراء، لديهم قدرة كبيرة على مساعدة الآخرين، لا يبخلون بمعلومة عن أى شخص فهو محب للآخرين لا يحمل خبثا أو غلًا تجاه أحد، وكريم وحنون.

وبحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك، يوضح «الوطن» في التقرير التالي حظك اليوم لمواليد برج العذراء يوم الاثنين 25-9-2023 على الصعيدين العاطفي والمهني.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

على الصعيد المهني يمتلك مولود برج العذراء العديد من المهارات التى تجعله من الشخصيات الناجحة فى الحياة، وتنصح الأفلاج برج العذراء بالحد من العمل فى الضغط المستمر لكى لا يفقد الشغف.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي يريد شخص ما أن يتقرب منه ويدخل حياته، وتنصحه الأفلاكبعدم تضييع هذه الفرصة، فالمرحلة الحالية من أفضل المراحل التى تساعدك فى النجاح والاستمرارية فى العلاقة.

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بقلم صفية النجار