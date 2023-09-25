في ذكرى رحيله.. كيف تحدث خالد صالح عن علاقته بزوجته؟

مسيرة فنية لم تكن طويلة لكنها كانت ثرية بالأعمال الفنية المميزة التي لا تُنسى في ذاكرة السينما أو الدراما المصرية، وذلك لكون بطلها هو الفنان الراحل خالد صالح، صاحب أداء السهل الممتنع، الذي جعله واحدًا ممن تربعوا على عرش الفن في مدة زمنية قصيرة.

وفي مثل هذا اليوم في العام 2014، رحل الفنان خالد صالح إثر معاناته من مشكلات صحية في القلب، حيث جاءت وفاته بمثابة صدمة لكل محبيه وعشاقه في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي، لكن على الرغم من رحيله، إلا أن أعماله لا تزال حية في نفوس محبيه.

كيف تحدث خالد صالح عن علاقته بزوجته؟

قصة حب ودعم قوية جمعت بين الفنان الراحل خالد صالح وزوجته السيدة الراحلة «هالة»، وهو ما كشف عنه الأول في لقاء تلفزيوني سابق له على شاشة «الحياة»، وقال خالد صالح إنه جمعته بزوجته زيجة استمرت لأكثر من 20 عامًا، أنجبا خلالها نجليه «أحمد» و«علياء». وخلال تصريحاته أوضح الفنان الراحل أنه تعرف على زوجته في أثناء دراسته بكلية الحقوق، بينما كانت هي تدرس بكلية الطب في قسم النساء والتوليد.

وراء كل رجل عظيم امرأة

وصف خالد صالح زوجته بالاجتهاد والذكاء في حياتها المهنية والاجتماعية أيضًا، إذ أنها طبقت المقولة الشهيرة «وراء كل رجل عظيم امرأة»، لافتًا إلى تضحياتها من أجل نجاح علاقتهما، إذ أنها شعرت في إحدى الفترات بأن منزلها وزوجها في حاجة إليها، فقررت ترك عملها من أجل تعزيز أسرتها، «حست إني ممكن أكون محتاج ليها في البيت أكتر، وجت على نفسها الحقيقة وسابت شغلها وعيادتها عشان تبقى متفرغة».

وفاة زوجة خالد صالح

وفي مايو 2021 رحلت الدكتورة «هالة» زوجة الفنان الراحل خالد صالح، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، تاركة حزن كبير في قلب نجلها الفنان أحمد خالد صالح، الذي حرص على نعيها بكلمات مؤثرة وقت رحيلها.

وحينها وجه أحمد خالد صالح رسالة مؤثرة لوالدته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قال خلالها: «أمي حبيبتي صديقتي رفيقتي ملاذي وعزتي وفخري وستري وغطائي، نبض قلبي، كل ما هو جميل في هو أنتي وأبي، هدية أبويا وربنا ليا، اللهم بحق عزتك وجلالك وسلطانك وملكك، اللهم بحق حبك لنبيك الحبيب صلي الله عليه وسلم، أن تغفر لأمي وأبي وترحمهما كما ربياني صغيرًا، اللهم آجرهم ولا تفتنا بعدهم واجمعنا بهم يوم اللقاء».