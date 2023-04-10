خالد الصاوي: خالد صالح حاضر معايا في كل وقت.. وأحسن ممثل ممكن تخرجله

قال الفنان خالد الصاوي، إنه دائمًا ما يتذكر الفنان الراحل خالد صالح «من يومين عملت إيفيه كأنه على لسانه كأني بلاغيه بيه، عشان كده هو حاضر في كل وقت معايا».

وأضاف «الصاوي»، في حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع»، على قناة «الحياة»: «أنا عارف خالد صالح كويس، مش بس كممثل، أنا أخرجتله وهو أحسن ممثل ممكن تخرجله في حياتك، وكان إنسان جميل جدا».

الصاوي عن خالد صلاح: كان فيه كيميا بينا

وتابع: «أحيانا بقول لمراتي لو خالد صالح كان موجود كان عمل الدور ده بالطريقة الفلانية، ومن كام يوم اجتمعت مع دنيا سمير غانم ومحمد سلام وهالة فاخر وسامي مغاوري في جو كوميدي جميل، وافتكرته، وقلت في نفسي الجزئية دي من العمل خالد كان يقدر يعملها».

واستطرد: «بفتكره دايما وبفتكر صحابنا من نفس الشلة اللي اتوفوا، ومفيش ناس تانية هتفهمني وأفهمها غيرهم، خصوصا في الإفيهات اللي فيها ضحك وكان فيه كيميا بينا، ولو عينه جات في عيني كنت هقوله أنت كنت صح في أغلب الحاجات».