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مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

كتب:

نرمين عفيفي
09:22 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى الآن.

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بقلم نرمين عفيفي