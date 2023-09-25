مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى كتب: نرمين عفيفي 09:22 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023 المسجد الأقصى أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى الآن. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: 300 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى مستوطنون إسرائيليون يواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى «أوقاف القدس»: 658 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى رئيس مركز القدس للدراسات: الحفريات الإسرائيلية تهدد أساس المسجد الأقصى المسجد الأقصى بقلم نرمين عفيفي