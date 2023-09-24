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300 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى

كتب:

نرمين عفيفي
09:32 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل عنها، بأنّ أكثر من 300 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى.

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بقلم نرمين عفيفي