300 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى كتب: نرمين عفيفي 09:32 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023 المسجد الأقصى أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل عنها، بأنّ أكثر من 300 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «التموين» تحدد مصنعية جرام الذهب في الجنيه والمشغولات.. اعرف الحد الأقصى خبير سياسي: المسجد الأقصى يشهد أحداثا مؤسفة.. والقضية الفلسطينية معقدة مصر تُدين اقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال واعتقال شابين الأقصى المسجد الأقصى بقلم نرمين عفيفي