وزير المالية في إقليم هونج كونج لـ«معيط»: مصر تحقق نهضة عمرانية

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار، في البنية التحتية لقاءً ثنائيًا مع كريستوفر هوى وزير الخدمات المالية والخزانة بإقليم هونج كونج، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، بمدينة شرم الشيخ.

معيط: نؤكد حرص الجانب المصري على تعزيز التعاون الاقتصادي

أكّد وزير المالية، حرص الجانب المصري على تعزيز التعاون الاقتصادي لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين؛ من أجل تدفق المزيد من الاستثمارات الصينية بمختلف القطاعات وتبادل الخبرات والاستفادة أيضًا من تجربة هونج كونج في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتابع معيط: «لدينا حراكا تنمويا يوفر فرصًا واعدة في البنية التحتية والمشروعات الخضراء، ويفتح آفاقًا رحبة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، فضلًا على ما تتيحه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا وحوافز نتيجة موقعها الاستراتيجي؛ بما يسهم في خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على التوسع في استثماراتهم بالمنطقة».

أوضح وزير المالية، أنَّ الحكومة المصرية تنتهج استراتيجية تمويل متنوعة ومبتكرة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية، وتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير تمويلات إنمائية ميسرة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بحشد الموارد المالية بتسهيلات ميسرة للدول النامية والأفريقية، على نحو يساعد في سد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصادات الناشئة.

بدوره، أشاد وزير الخدمات المالية والخزانة بمنطقة هونج كونج، بالنهضة العمرانية التي تشهدها مصر، وأكّد حرصه على تدعيم العلاقات الاقتصادية بشقيها التجاري والاستثماري بين الجانبين، مرحبا بتبادل الخبرات بين الجانبين في كل المجالات بما في ذلك تطوير قطاع التأمين، موجهًا الدعوة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ للمشاركة في المنتدى المالي الآسيوي الذي سينعقد في يناير المقبل بهونج كونج، وبما يسهم فى استكمال النقاشات حول هذه الموضوعات.