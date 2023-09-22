وزير المالية: مصر قدمت تجربة تنموية ثرية في الاستثمار بالبنية التحتية

استقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأحمد كجوك نائب الوزير، عضو مجلس إدارة البنك، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحية وبعض الأعضاء من مختلف الدول على هامش الجولة السياحية بالعاصمة الإدارية والأهرامات.

وزير المالية: القيادة السياسية قدمت تجربة تنموية ثرية

قال «معيط»، إن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة استطاعت تقديم تجربة تنموية ثرية، ترتكز على استثمارات قوية في البنية التحتية، على نحو أسهم في تحويل التحديات إلي فرص للبناء والتنمية الشاملة والمستدامة، يشهدها كل شارع وقرية ومدينة على أرض المحروسة، لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المحفزة والجاذبة للقطاع الخاص والشراكات التنموية العابرة للحدود.

بدوره، قال «كجوك»، إننا نتطلع إلى المزيد من التعاون الإنمائي المشترك مع هذا البنك العالمي متعدد الأطراف فيما يمثل اهتمامًا مشتركًا بين الجانبين، ويتسق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال المدير المالي المناوب بالبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية عساف شيرمان، إنه كان من أحلامه الكبيرة أن يزور مصر؛ لأنه مغرم بالتاريخ والآثار، والآن هو منبهر بما رآه في العاصمة الإدارية من تجربة تنموية فريدة، وكذلك ما تشهده مدينة القاهرة؛ بما يعكس الطموح الكبير لدى الدولة المصرية للحاق بالعصر الحديث، خاصة في مجال إنشاء المدن الذكية.

أكدت المديرة الإدارية بالبنك آنا بوهلر، أنها منبهرة على وجه الخصوص بالعاصمة الإدارية وحجم الأعمال والاستثمارات المنفذة في البنية التحتية، مؤكدة أنها شاهدت مدنًا جديدة حول العالم، لكنها لم تشاهد مثلما رأت في مصر، بما في ذلك المسجد الكبير بالمركز الثقافي الإسلامي.