اشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في الخرطوم

أفاد محمد إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في منطقة شرق النيل بالعاصمة السودانية.

قصف الجيش لعدد من تمركزات ميليشيا الدعم السريع

يأتي ذلك بعد ساعات من قصف الجيش لعدد من تمركزات ميليشيا الدعم السريع بالمدفعية والمسيّرات في أم درمان والخرطوم بحري ومناطق أخرى.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب