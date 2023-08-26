«القاهرة الإخبارية»: مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع

استمرت الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع، اليوم السبت، بمدينة الخرطوم.

وقال محمد إبراهيم مراسل «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم، إنَّ هناك مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»، كما شهدت المدينة قصفًا مدفعيًا بمنطقة السوق العربي، على بعد أمتار من القصر الرئاسي.

الجيش يقصف مواقع الدعم السريع

وأضاف «إبراهيم»، أنَّ هناك تحليقًا مكثفًا لطيران الجيش السوداني بأجواء العاصمة، مضيفًا أنَّ الجيش يقصف مواقع الدعم السريع في وسط أم درمان، وشرق وشمال الخرطوم، ويواصل تتبع عناصرها بالخرطوم والولايات.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.