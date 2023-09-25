مكتبة الإسكندرية تفتح باب التطوع للمرشدين.. اعرف المميزات

أعلنت مكتبة الإسكندرية فرصة تطوع جديدة لمرشد جولات إرشادية، لاصطحاب الزوار من أفراد ومجموعات من مختلف الجنسيات في جولات داخل المكتبة بلغات مختلفة «العربية والإنجليزية والفرنسية» لشرح تاريخها وخدماتها.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل التطوع في مكتبة الإسكندرية والذي يهدف إلى تكوين قاعدة متميزة من المتطوعين وتأهيلهم وتدريبهم واكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل، وذلك مع الإسهام في تحقيق رسالتها في تنمية المجتمع، بحسب ما أعلنته المكتبة في بيانها اليوم.

شروط التطوع

- السن المطلوب:

19 - 29 عام.

- يشترط حُسن المظهر.

التقديم إلى التطوع في مكتبة الإسكندرية

- يتم تسليم السير الذاتية بمكتب الجولات الإرشادية بمدخل المكتبة الرئيسي أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بقسم الزيارات.

- يجب كتابة السير الذاتية باللغة الإنجليزية وأن تتضمن صورة شخصية حديثة.

- آخر ميعاد لتسليم السيرة الذاتية يوم 5 أكتوبر 2023

مميزات التطوع في مكتبة الإسكندرية

تصقل مكتبة الإسكندرية المتطوعين، من الناحية الفنية والعملية لما يشمله برنامج التطوع من تدريبات مجانية على المهارات الشخصية والآليات البحثية والتي تقدم بمقابل مادي خارجها، لإعداد المتطوعين لفترة التطوع صقلهم بالمهارات والخبرة اللازمة لسوق العمل فيما بعد.