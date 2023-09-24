مكتبة الإسكندرية تصدر كتابا عن رواد دراسة النقوش العربية والإسلامية

أصدرت مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، أحدث إصداراتها العلمية، وهو كتاب «رواد دراسة النقوش العربية والإسلامية المصريون والعرب» ويضم أبحاث السيمينار الأول عن الرواد المصريين والعرب في دراسة النقوش العربية والإسلامية، والذي نظمه مركز دراسات الخطوط في الفترة من 18 - 19 ديسمبر 2019، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

نشر أبحاث السيمينار

وقال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن السيمينار استهدف إلقاء الضوء على إسهامات رواد العلماء المصريون والعرب في مجال النقوش الإسلامية، حيث شهدت نهاية القرن التاسع عشر الميلادي والنصف الأول من القرن العشرين اهتمامًا كبيرًا بها وذلك ضمن اهتمام العلماء الأجانب بالاستشراق بكل جوانبه وفروعه، وأخذت المكتبة على عاتقها مهمة نشر أبحاث هذا السيمينار الهام ليكون كتابا موسوعيا عن رواد دراسة النقوش العربية والإسلامية المصريون والعرب؛ وهو مكون من العديد من الأبحاث التي قُدمت في هذا السيمينار بعد إجراء عملية التحكيم العلمي.

توثيق ودراسة النقوش

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الموضوعات البحثية للكتاب منها ما تم تناوله بالدراسة من خلال النقوش الكتابية على الصنج الزجاجية الأموية والعباسية المبكرة في ضوء مجموعة متحف الفن الإسلامي، ومنها ما تناول المنهجية العلمية لرشيد بورويبة في دراسة النقوش الكتابية، ومنها ما تناول رواد الكتابة والنقوش الإسلامية في المملكة العربية السعودية، ومنها ما تناول الجهود العلمية للدكتور ناصر بن علي الحارثي في توثيق ودراسة النقوش الكتابية، ومنها ما تناول جهود العلماء السوريين في توثيق ودراسة النقوش العربية، ومنها ما تناول إسهامات بعض أعضاء لجنة حفظ الآثار العربية المتخصصين في دراسة النقوش الكتابية الإسلامية.