خبير مصرفي يكشف حقيقة طرح الـ50 جنيها البلاستيكية الجديدة

كشف البنك المركزي قبل عيد الأضحى الماضي، طرحه 20 جنيها بلاستيكية، بعد أنّ طرح السنة الماضية، 10 جنيهات بلاستيكية، بينما تداول الكثير من الأشخاص هذه الفترة على مواقع التواصل اجتماعي، صورة لـ50 جنيهًا بلاستيكية جديدة، معتقدين أنه سيجري طرحها خلال وقت قريب.

طرح 50 جنيه جديدة في الأسواق، أمر تساءل عنه الكثير، مما دفع «الوطن» للبحث عن حقيقتها، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

حقيقة طرح 50 جنيها بلاستيكية

قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إنه لا يوجد أي معلومات بشأن طرح 50 جنيها بلاستيكية جديدة، غير أنّ ذلك الطرح قد يكون من قبل البنك المركزي المصري.

وأضاف «ناجي» في تصريح خاصة لـ«الوطن»، أنه حتى الآن لم يأت إلى البنك أي خبر يفيد بحقيقة حدوث ذلك الأمر، مشيرًا إلى أن البنك المركزي هو المسؤول عن الإعلان حال إتمام ذلك.

جدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري لم يصدر أية بيانات حتى الآن بشأن إصدار الـ50 جنيها البلاستيكية الجديدة.

العملات البلاستيكية

وكان البنك المركزي، قد طرح قبل عام، أول عملة بلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر فئة 10 جنيهات، وفي العام التالي، طرح الـ20 جنيها البلاستيكية، وتتميز كل من العملتين بالعمر الطويل وكونهما أقل تلويثا، وتناسب الأخيرة، ذوي الاحتياجات الخاصة من ضعاف البصر والمكفوفين لوجود علامة بارزة تبين فئة العملة.