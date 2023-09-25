مبادرة «دكان الفرحة» توزع 20 ألف قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية بقنا

افتتح صندوق تحيا مصر، صباح اليوم، معرض مبادرة «دكان الفرحة» بمحافظة قنا، ضمن فعاليات أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية، ويضم المعرض 20 ألف قطعة متنوعة من ملابس وأحذية وإكسسوارات وأواني الطهي والمفروشات، فضلًا عن توزيع لعب الأطفال وأدوات مكتبية متنوعة، لرفع أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الشريكة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر والمحافظة.

«دكان الفرحة» بقنا

وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن معرض «دكان الفرحة» بمحافظة قنا للأسر المستحقة والأولى بالرعاية مستمر لمدة يومين وهما الإثنين والثلاثاء، ويستهدف المعرض 2000 أسرة مستحقة وأَوْلى بالرعاية، ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق، إذ يتيح المعرض لكل أسرة اختيار 15 قطعة متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل، بالتعاون مع بنك الكساء المصري ومؤسسة الأورمان الخيرية.

أوضح عبد الفتاح، أن مبادرة «دكان الفرحة» تأتي ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعي الذي أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل الاجتماعي بين المصريين، ويتضمن البرنامج عددًا من المشروعات هدفها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، ومنها: مبادرة بالهنا والشفا ومشروع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي وتوفير الوجبات الغذائية لهذه الأسر في القرى والنجوع، والتي استفاد منها أكثر من 24 ملايين أسرة حتى الآن.

أوضح «عبد الفتاح» أن معرض دكان الفرحة في محافظة قنا يستهدف الأسر في عدة قرى وهي: دندرة والحميدات والأشراف والترامسة والطويرات وبهجورة والصماصمة وعزبة دنقل والهيشة نجع عايد وحجازة قبلي ورفاعة والعليقات وحجازة بحري وجراجوس والكتايتة والحمر والجعافرة والكراتية والصعايدة والعزازية وفاو قبلي وفاو بحري.

مبادرة «دكان الفرحة»

جدير بالذكر، أن مبادرة «دكان الفرحة» جرى تدشينها في شهر أبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب معارض الأسر الأولى بالرعاية على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، إضافة إلى تنظيم معارض لطلاب جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان، وأسيوط والمنيا، والسويس فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم.