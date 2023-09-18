محافظ كفر الشيخ يفتتح «دكان الفرحة» لتوزيع 20 ألف قطعة ملابس على الأولى بالرعاية

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض مبادرة «دكان الفرحة» بمحافظة كفر الشيخ، لإتاحة الفرصة لأكثر من 2000 أسرة مستحقة من الأسر الأولى بالرعاية لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية دكان الفرحة تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق «تحيا مصر»، والمحافظة.

توزيع 2000 قطعة ملابس على الأطفال والأسر

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن مبادرة صندوق «تحيا مصر» لتوزيع ملابس على 2000 أسرة، متميزة، إضافة لما سيتم توزيعه بالجامعة من خلال حملة دكان الفرحة، مشيراً إلى أن المبادرة كانت في العام الماضي جيدة لطلاب الجامعة وتتميز هذا العام بالتنوع الضخم سواء في الملابس أو في الأحذية، والأدوات المنزلية، والأغذية، لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور والمساندة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية، كما يتمنى من الشباب المتطوع مساعدة الأسر في اختيار النوعية والسن والمقياس.

مساهمات متعددة لـ«تحيا مصر»

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هناك مساهمات متعددة لـ«تحيا مصر» وغيرها من المبادرات الرئاسية العديدة التي استفادت بها الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغيره لإدخال البسمة لهذه الأسر، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، إن تنظيم معرض «دكان الفرحة» بمحافظة كفر الشيخ للأسر المستحقة والأولى بالرعاية مستمر ليومي الاثنين والثلاثاء، ويضم المعرض 20 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات وأواني للطهي ومفروشات، فضلًا عن توزيع الحقائب المدرسية بكافة مشتملاتها من الأدوات والمستلزمات المدرسية، ويتيح المعرض لكل أسرة اختيار 15 قطعة متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري ومؤسسة أشرقت الخيرية.

وتابع أن معرض دكان الفرحة في كفر الشيخ، يستهدف الأسر الأولى بالرعاية في عدة قرى وهي «القنطرة البيضاء، الكفر الجديد، إسحاقة، الخادمية، أبو طبل، قراجة، البنايين، قليني، عزبة المصنع، المساكن، منية مسير، الظوافرة، كفر أبو شلبي، البنا، دسوق، كفر العرب، محلة أبو علي، شباس الشهداء، الجرايدة، بيلا، قزمان، كفر الجزاير، شباس عمير ، أبو ريا، الرغامة، العباسية، الرصيف، برج البرلس»، وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تمكن الصندوق من توسعة نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية العمرانية، وكذلك التنمية الاقتصادية للأسر المستحقة والأَوْلى بالرعاية من خلال عدد من المبادرات والأدوات المرنة لتوفير حياة أفضل للمصريين.