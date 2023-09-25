البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كنيسة العذراء بالإسكندرية الأربعاء المقبل

يلقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء الأربعاء المقبل، من كنيسة كنيسة السيدة العذراء مريم ومارمرقس الرسول والأباء الرسل بمنطقة سكينة في نطاق منطقة العوايد شرق الإسكندرية.

يأتي ذلك ضمن جولاته في مدينة الإسكندرية، ومن المقرر حضور أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق، بالإضافة إلى القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد من كهنة الإسكندرية.

تفاصيل زيارة البابا تواضروس لكنيسة العذراء العوايد

وبحسب بيان الكنيسة، فإنه من المقرر دخول الشعب من الساعة الرابعة عصرا على أن تبدأ الصلوات في حدود الساعة السادسة ونصف في ذلك اليوم.

بث عظة البابا على القنوات المسيحية وجريدة الوطن

وأكدت الكنيسة أن العظة سوف يتم نقلها مباشرة عبر القنوات الفضائية المسيحية، والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما أن جريدة «الوطن» تقدم بثا مباشراً لعظة البابا على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أحدث زيارات البابا تواضروس

ويأتي ذلك بعدما ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية الأربعاء الماضي من كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس عمود الدين بالإسكندرية.