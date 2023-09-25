البابا تواضروس يزور إيبارشية ميلانو 11 أكتوبر.. لقاءات رعوية وتدشين كاتدرائية

أعلنت إيبارشية ميلانو التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الإسكندرية، لإيبارشية ميلانو، وذلك يوم 11 أكتوبر المقبل.

ويلقي البابا تواضروس الثاني عظة الأربعاء 11 أكتوبر من دير الأنبا شنودة بميلانو، ويصلي العشية في اليوم الأول من زيارته للإيبارشية في دير الأنبا شنودة ثم يلقي العظة الأسبوعية من هناك وسط حضور عدد من الأقباط هناك.

زيارة رعوية لإيبارشية ميلانو

وأوضحت الإيبارشية أنَ برنامج الزيارة يتضمن لقاءات رعوية وزيارة دير الأنبا شنودة، في اليوم الثاني من الزيارة يزور البابا بزيارة كنيسة القديس يوسف الرامي، ويخصص البابا اليوم الثالث من رحلته الرعوية للشباب في ميلانو إذ يلتقي بهم في كنيسة البشارة.

وتتضمن الزيارة الرعوية لـ بابا الإسكندرية تدشين كاتدرائية مارمرقس بفينيسيا خلال رحلته في فينيسيا لحضور العشية والقداس الإلهي هناك.

وأضافت الإيبارشية عبر صفحتها الرسمية أنَّ لقاء البابا تواضروس في اليوم الأول من زيارته بدير الأنبا شنودة تكون بالحجز بالمسبق بمعرفة الآباء الكهنة بحسب الأعداد المتاحة في الكنائس المختلفة، ويكون مرة واحدة لكل شخص لإعطاء فرصة للآخرين، ويكون التجمع داخل الدير يبدأ من الساعة الثالثة والنصف.

لقاء البابا بالحجز المسبق

وسيتمّ حجز لقاء الدير والذي سيكون يوم 11 أكتوبر مع كاهن الكنيسة، على أن يتم حجز لقاءات عبر تطبيق إتاحته الإيبارشية، منوها إلى أنَّ الحجز يتمّ مرة واحدة للشخص لإعطاء الفرصة للآخرين وغير مسموح للدخول بدون التذكرة.

وفي سياق آخر، استقبل البابا تواضروس، في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة يقارب عددها 80 شخصًا من ممثلي الأديان والطوائف من مختلف أنحاء العالم، بحضور نيافة الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بهوسكتر.

جاءت هذه المجموعة إلى مصر في زيارة تقديس إلى طريق رحلة العائلة المقدسة تنظمها هيئة «الحياة الحقيقية مع الله»، وألقى قداسته عليهم محاضرة عن تاريخ مصر وجغرافيتها وتأثير ذلك على الحياة الروحانية، وكذلك عن تاريخ الكنيسة القبطية، وعن العائلة المقدسة، وعن مصر الحديثة.

وقدم قداسته هدايا تذكارية لهم، وتم التقاط عدد من الصور التذكارية لقداسته مع الحضور.