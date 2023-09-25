محافظ الإسكندرية: تعيين 37 ألف شاب وفتاة بالقطاع الخاص خلال 8 أشهر

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية العمل بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص عمل لجميع الفئات وعلى رأسهم ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم.

تعيين 1300 شاب وفتاة من ذوي الهمم

وأشار «الشريف»، في بيان اليوم، إلى أن مديرية العمل بالمحافظة برئاسة المهندس محمد كمال، وكيل المديرية، قامت خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، بتعيين نحو 37 ألف شاب وفتاة من مختلف المؤهلات، و1300 شاب وفتاة من ذوي الهمم، بمنشآت القطاع الخاص، لافتا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للعديد من شباب المحافظة.

فرص عمل لتوفير حياة كريمة للمواطنين

يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتهيئة سبل العيش الكريم، بالإضافة إلى توفير كامل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.