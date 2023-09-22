محافظ الإسكندرية: وفرنا 12 ألف فرصة عمل للسيدات بالقطاع الخاص خلال عام

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، المعرض الخيري وورش العمل المقامة لتدريب السيدات على التوعية الطبية وريادة الأعمال ضمن فعاليات حملة «رحلة 1000 كيلومتر» بمشاركة 21 عارضة لعرض منتجات الحرف اليدوية وبمشاركة 150 متدربة و50 رائدة اجتماعية.

معرض منتجات الحرف اليدوية

وتفقد المحافظ والوزيرة معرض منتجات الحرف اليدوية، وأشاد بجودة منتجات العارضين، مؤكدا دعم المحافظة لجميع المشروعات الصغير والمتوسطة، لافتا إلى أنه تم تنظيم العديد من المعارض المجانية لأصحاب الحرف اليدوية على الشواطئ لتشجيعهم على عرض لمنتجاتهم.

وفي كلمته؛ أكد محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتماما كبيرا بالمرأة على كافة الأصعدة، وخاصة بعد إعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، حيث حظيت المرأة بالعديد من المكتسبات، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي والتمكين الاقتصادي.

استفادة 327 ألف سيدة من مبادرات صحة المرأة

وأشار «الشريف» إلى أن المبادرات الصحية التي تم تنفيذها لها عظيم الأثر على المرأة بالإسكندرية، ومن بينها المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة التي استفادت منها بالإسكندرية هذا العام ما يقرب من 327 ألف سيدة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين التي استفاد منها هذا العام ما يقرب من 19 ألف سيدة، وبالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن الأورام، وكذا مبادرة 100 يوم صحة.

توفير 12 ألف فرصة عمل للسيدات

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، أوضح المحافظ أن الدولة المصرية دعمت المرأة من خلال عدة مبادرات، منها مبادرة «مشروعك» التي مكنت أكثر من 260 سيدة بالإسكندرية من افتتاح مشروعاتهن الخاصة، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 12 ألف فرصة عمل للسيدات خلال هذا العام بمؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال مديرية العمل بالإسكندرية.

وأبدى المحافظ سعادته باختيار وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لأورام عنق الرحم لمحافظة الإسكندرية لتكون مدينة انطلاق حملة «رحلة 1000 كيلومتر» على مستوى الجمهورية، وأن يتم افتتاح أول عيادة لصحة المرأة على مستوى الجمهورية للكشف بالمجان، مؤكدا أن هذا يعكس اهتمام الدولة بالمرأة.