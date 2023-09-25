مصر تختار.. انطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة

«إنّ إرادة الشعب المصرى الأبىّ، والتزامه الأبدى بحفظ أمانة الوطن واستقلال دولته، حمى البلاد وحافظ عليها من السقوط»، بتلك العبارات الوطنية دعا المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين للمشاركة فى اختيار رئيسهم خلال الاستحقاق الرئاسى المقبل، مشدداً على أن العملية الانتخابية تدار بـ«ضمير القاضى»، الذى يمثل التجرد التام والنزاهة والحيدة المطلقة، متعهداً أمام الشعب بأن تبقى الهيئة أهلاً للأمانة وموضعاً للثقة.

وخلال مؤتمر صحفى حاشد، اليوم، أعلن رئيس «الوطنية» عن موعد فتح باب الترشح وتلقِّى الطعون والاعتراضات والبت فيها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، فضلاً عن المواعيد المحددة للدعاية وفترة الصمت الانتخابى، إلى جانب تحديد أيام الاقتراع فى الداخل والخارج، وإعلان النتيجة التى تعقبها جولة الإعادة.

الدعوة للتصويت تتزامن مع مرور 100 سنة على إجراء أول استحقاق ديمقراطى فى البلاد

وأكد «حمزة» أن الهيئة بذلت جهداً كبيراً، طيلة الأشهر الماضية، للإعداد للانتخابات الرئاسية، واضعة قيم العدالة والمساواة المستمدة من الدستور فى المقام الأول، لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، حتى تصل إلى قرارها بإعلان فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات، لافتاً إلى أن الدعوة للانتخابات تتزامن مع مرور 100 سنة كاملة على أول انتخابات نيابية دستورية فى مصر، ليؤكد التاريخ أن مصر الديمقراطية تقدم نموذجاً عريقاً يحق لنا أن نفخر به أمام العالم، وأن شعبها الأبىّ يملك وعياً سياسياً عميقاً يحق لنا أن نحصد ثماره فى صناعة المستقبل.

«الهيئة الوطنية» تعلن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية وتدعو المصريين للمشاركة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، اليوم، الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية.

10 ديسمبر بدء الاقتراع فى الداخل

ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الاستحقاق المقرر يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج و10 ديسمبر للمصريين فى الداخل.

فتح باب الترشح 5 أكتوبر

وأكد المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، أن تلقى طلبات الترشح يمتد إلى 10 أيام بدءاً من يوم 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر المقبل، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

إعلان نتيجة التصويت 18 ديسمبر تعقبه جولة الإعادة

وحددت الهيئة يومى 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، كما تضمن الجدول تحديد يومى 17 و18 أكتوبر لتلقى اعتراضات المرشحين، وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات اعتباراً من 19 إلى 21 أكتوبر وإخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر، كما تضمن الجدول الزمنى تحديد يومى 23 و24 أكتوبر لتلقى تظلمات المترشحين وفحصها، والبت فى التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتباراً من 26 أكتوبر، كما حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات يومى 27 و28 أكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، فيما حدد القرار يوم 29 أكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر للفصل فى الطعون ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.

وقال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفى، إنّ الجدول الزمنى حدد يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المرشحين للرموز الانتخابية وفقاً لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحدد يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 9 نوفمبر، كما حددت الهيئة يوم 15 نوفمبر بداية تقديم طلبات التنازل عن الترشح ولمدة 15 يوماً قبل الاقتراع، فيما تبدأ فترة الصمت الانتخابى يوم 29 نوفمبر للمصريين بالخارج فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وحدد قرار الهيئة 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر2023، فيما تبدأ فترة الصمت الانتخابى فى الداخل يوم 8 ديسمبر فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع بالنسبة لتصويت المصريين فى الداخل، على أن يكون التصويت فى الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وفيما يخص تلقى الطعون على قرارات اللجان العامة، حددت الهيئة يوم 14 ديسمبر لتلقى الطعون، ويومى 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

إعلان نتيجة التصويت 18 ديسمبر تعقبه جولة الإعادة

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر، على أن يبدأ تقديم الطعون يومى 19 و20 ديسمبر وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر، كما تضمن الجدول الزمنى بدء فترة الصمت الدعائى يوم 4 يناير وبدء انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير، وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

وأكد رئيس «الوطنية للانتخابات» إجراء جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير، على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير، وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون على قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير، ويكون البت فى الطعون المقدمة يومى 13 و14 يناير، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

«حمزة»: «ضمير القاضى» حارس على الصناديق.. والهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وشدد «حمزة» على أنّ الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون لخوض غمار العملية الانتخابية، دونما انحياز لأحد منهم أو تمييز بينهم، وتُجرى العملية الانتخابية تحت إدارة وإشراف قضائى كامل على غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بحيث يُخصص قاضٍ لكل صندوق من صناديق الاقتراع، مضيفاً أن الهيئة، ومن خلفها قضاة مصر، تفخر بأن تحمل على عاتقها هذه المسئولية الوطنية الكبيرة، وأن تُدار العملية الانتخابية بـ«ضمير القاضى»، الذى يمثل التجرد التام والنزاهة والحيدة المطلقة، متعهداً أمام الشعب المصرى بأن تبقى الهيئة أهلاً للأمانة وموضعاً للثقة.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهداً كبيراً طيلة الأشهر الماضية للإعداد للانتخابات الرئاسية من جميع جوانبها، واضعة قيم العدالة والمساواة المستمدة من الدستور فى المقام الأول لكل ما يتعلق بشأن العملية الانتخابية، حتى تصل إلى قرارها بإعلان فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات، لافتاً إلى أن الدعوة لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تتواكب مع مرور 100 سنة كاملة على أول انتخابات نيابية دستورية فى مصر، ليؤكد التاريخ أن مصر الديمقراطية تقدم نموذجاً عريقاً يحق لنا أن نفخر به أمام العالم، وأن شعبها الأبى يملك وعياً سياسياً عميقاً، يحق لنا أن نحصد ثماره فى صناعة المستقبل.

وطالب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب والمؤامرات التى يحيكها البعض فى مواجهة هذا الاستحقاق الدستورى المهم، مشيراً إلى أن السبيل الوحيد أمام هؤلاء لهدم ما تقوم به الهيئة هو محاولة بث الخوف والشك فى نفوس المصريين، الأمر الذى يقتضى من الشعب المصرى تفويت الفرصة عليهم، والحرص على المشاركة فى الانتخابات: «مصر مرت خلال السنوات الأخيرة بالعديد من المحن والصعاب، وتكالبت عليها الأزمات وحاصرتها المخاطر، غير أن إرادة الشعب المصرى الأبى، والتزامه الأبدى بحفظ أمانة الوطن واستقلال دولته، حمى البلاد وحافظ عليها من الانحناء والسقوط».

وأضاف قائلاً: «الوجود أمام صناديق الاقتراع فى كل الاستحقاقات الدستورية يضمن لبلادنا وأبنائنا مستقبلاً أكثر إشراقاً وازدهاراً، والمصريون ضربوا بوعيهم أروع الأمثلة فى حفظ أمانة الوطن، ولولا ثقة الناخبين فى قضائهم العادل، والمنظومة التى تقود العملية الانتخابية فى كل استحقاق دستورى، ما تمكَّن الشعب من أداء هذه الأمانة على أكمل وجه، وما رأى العالم ذلك التكاتف والالتفاف حول الصندوق، وما انتقلت بلادنا بسلاسة من محطة لأخرى على طريق الديمقراطية والاستقرار».

وأعرب المستشار وليد حمزة عن تقديره لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذى والعاملين بها، لما بذلوه من جهد متواصل فى سبيل الإعداد للعملية الانتخابية، مُثمناً جهود أجهزة الدولة التى أبدت كل تعاون وتجاوب مع الهيئة، الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى نجاح الاستحقاق الرئاسى، مشيراً إلى أن فترة رئاسته للهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك عضوية 4 من المستشارين فى مجلس الإدارة، تنتهى فى غضون الشهر المقبل، بسبب اكتمال المدة القانونية لعضوية المجلس، متمنياً التوفيق لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات فى تشكيله الجديد الذى سيباشر عمله ابتداءً من 9 أكتوبر المقبل، معرباً عن ثقته فى قدرتهم على أداء المسئولية الوطنية الموكلة إليهم.