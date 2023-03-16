مجلة «تايم» الأمريكية تختار مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية في 2023

أبرزت مجلة التايم الأمريكية التي تصدر كل أسبوع أفضل 50 وجهة سياحية للأفراد في عام 2023، وكان من ضمنها منطقتي سقارة والجيزة في مصر، ووضعتها على غلاف المجلة في أحدث عدد صادر لها.

المدن والدول العربية الأفضل كوجهة سياحية في 2023

وشملت القائمة الطويلة عدة مدن عربية منها الرباط في المملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية ومدينة العقبة في الأردن بجانب سقارة في الجيزة كما ذكرنا سالفا، ومدينة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، ومدينة القدس الفلسطينية.

القائمة تشمل دول في إفريقيا وأوروبا وأمريكا

وضمت القائمة أيضا دولة الدومينكان، ومدينة برشلونة بإسبانيا، ودولة شيلي، والهند، والدنمارك وفرنسا وكينيا واليابان، وبيرو، والمكسيك، وأستراليا، ورومانيا، وسويسرا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الجابون وتايلاند والبرازيل وألبانيا، والسنغال وكوريا الجنوبية وأستراليا والنمسا وكولومبيا وألمانيا وروندا وهندوراس ومدن ودول أخرى عدة.

زيارة جديدة على خطى أخرى قديمة

وزارت الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا وابنتها الأميرة إليزابيث الأقصر في رحلة سياحية مثيرة شهدت زيارة المعابد في البرين الشرقي والغربي، ونزلتا في فندق ونتر بالاس التاريخي على كورنيش النيل في الأقصر وهو نفس الفندق الذي زارته الملكة إليزابيث الأم خلال زيارتها لمصر في عام 1923.