نشأت الديهي: أسعار الطماطم بدأت في الانخفاض مع دخول العروة الزراعية الجديدة

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن أسعار الطماطم بدأت في الانخفاض التدريجي، وستصل ذروة الانخفاض بعد أيام وتحديدا في أكتوبر المقبل، بعد انتهاء العروة الزراعية، التي عادة ما تسبب ارتفاع الأسعار لأن «مفيش إنتاج طماطم في شهر سبتمبر».

مصر من أكبر الدولة المنتجة في العالم للطماطم

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن مصر من أكبر الدول المنتجة في العالم من محصول الطماطم، وتحتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم وتصدر الطماطم بصورة كبيرة، ولكن يقع الإنتاج عند الانتقال من عروة لأخرى، ولذلك ترتفع الأسعار في شهري أبريل وسبتمبر بالتحديد لهذا السبب.

إنتاج العروة النيلية يبدأ في شهر أكتوبر

وتابع بأن إنتاج العروة النيلية يبدأ في شهر أكتوبر، وتظهر العروة الشتوية لفترة أطول وتستمر في شهر يناير وفبراير ومارس، مشيرًا إلى أن أسعار الطماطم بدأ ينخفض خلال المرحلة الحالية، معقبًا: «الطماطم بدأت تنخفض لـ15 جنيه، بسبب دخول الإنتاج الجديد من العروة النيلية التي تبدأ في شهر 10، وستعود الأسعار لطبيعتها مجددا».