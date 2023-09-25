موعد صلاة الجنازة على المخرج الراحل أحمد النحاس

أعلنت أسرة المخرج الكبير أحمد النحاس، والذي فارق الحياة اليوم الاثنين، أنه سيتم تشييع جنازة الفقيد غدا الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الفيوم.

موعد ومكان جنازة أحمد النحاس

وكانت نهى النحاس ابنة المخرج الراحل أحمد النحاس، قد أعلنت عن خبر رحيله، عبر منشور على صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك قالت فيه: « والدي العزيز في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

أحمد النحاس مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977، وبدأ النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.