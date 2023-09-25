اقتصادي: البنك الآسيوي يستهدف من زيارته مصر المشاركة في سوق التمويلات التنموية

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن البنك الآسيوي للاستثمار يستهدف من زيارته لمصر، المشاركة في سوق التمويلات التنموية متعددة الأطراف، الذي يشهد توسعا في الفترة الحالية وتسيطر عليه قيادات الغرب منذ منتصف القرن الماضي وحتى أوائل القرن الحالي.

شادي: آسيا بدأت تشارك في سوق التمويل متعدد الأطراف

وأضاف «شادي»، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «الحياة اليوم» على شاشة «قناة الحياة»، أن العديد من مؤسسات التمويل متعدد الأطراف من أمريكا اللاتينية وآسيا، بدأت تشارك في سوق التمويل متعدد الأطراف ما يضفي تنوعا كبيرا ومنافسة في سوق التمويلات التنموية لتضفي مسارا أسهل في الحصول على هذا النوع من التمويلات.

شروط متشددة للمؤسسات الغربية المانحة للتمويلات

وتابع الباحث الاقتصادي، بأن المؤسسات الغربية المانحة للتمويلات لديها شروط معينة وقد تتشدد للغاية ولديها خطة واحدة لا تغيرها رغم اختلاف الدول والأسواق، وبالتالي البنك الآسيوي أتى لمصر للتخصص في مشروعات البنية التحتية، التي تركت مؤخرا في الدول النامية بلا طرف أساسي للعمل بها وهو البنك الدولي الذي كان يتولى هذه المشروعات.