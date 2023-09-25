وكيل «خطة النواب»: اجتماعات البنك الآسيوي بشرم الشيخ تعطي مصر ثقلا دوليا

أعرب النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سعادته بالمشاركة في اجتماعات البنك الآسيوي في شرم الشيخ، موضحا أن اجتماع البنك الآسيوي في مصر يمثل أهمية كبيرة باعتبارها المرة الأولى التي تُعقد فيها هذه الاجتماعات في مصر وأفريقيا.

وأوضح أن البنك الآسيوي للتنمية والبنية الأساسية أنشأ عام 2015 بغرض منح التمويلات لمشروعات البنية الأساسية، ومصر شاركت في البنك منذ البداية عند التأسيس، ولدينا مشروعات عديدة مع البنك في قطاعات مختلفة.

وأشار سالم، إلى أن المحفظة الاستثمارية الخاصة بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمصر تبلغ نحو 1.3 مليار دولار حتى الآن.

اهتمام الرئيس السيسي بحضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات منحها ثقلا

وقال وكيل خطة النواب، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، أعطت ثقلا كبيرا للاجتماعات. وتؤكد على حرص سيادته الدائم على المشاركة في الأحداث الهامة التي تساهم في تعظيم دور مصر العالمي والإقليمي وتساهم في ضح مزيد من الاستثمارات وتحقق الاستفادة الاقتصادية والسياسية لمصر.

وجاءت تصريحات الرئيس في الجلسة الافتتاحية موجزة وكاشفة حيث أكد سيادته على أهمية توفير التمويل المنخفض التكلفة والذي يساهم في تأسيس بنية تحتية قوية على مستوى البناء وعلى مستوى التكنولوجيا المعلوماتية، وهذا ما فعلته مصر عندما اتخذت قرار تطوير البنية التحتية وتأسيس المزيد منها وانفاق المليارات عليها من أجل تحسين الاستثمارات، وأضاف سالم أن مشاركة القطاع الخاص للحكومة أمر ضروري، كما أكد فخامة الرئيس في كلمته، ولكل من الحكومة والقطاع الخاص دوره في تعظيم الاستثمارات.

وأثنى سالم، على جهود وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء في تنظيم المؤتمر وإعداده وتهيئة مدينة شرم الشيخ لاستضافة المشاركين من وزراء المالية ومحافظي البنك المركزي والمسؤولين والخبراء ورجال المال والأعمال والاستثمار من 106 دولة مختلفة.

وجود مؤسسات دولية على أرض مصر يؤكد مكانتها عالميا

وأوضح أن وجود مؤسسات دولية على أرض مصر، إنما هو نابع من مكانة مصر العالية واهميتها في المنطقة ودليل على أهمية وجودنا على أجندة هذه المؤسسات، ونتطلع إلى مزيد من المشاركة الفعالة بين مصر والمؤسسات الدولية التي يمكنها منح مصر تمويلات إضافية جديدة بتكلفة منخفضة العائد لتجاوز التحديات التي يعاني منها العالم بأثره.

وأشار سالم، إلى أنه لولا بعض العثرات مثل أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لتجاوزت مصر جميع أزماتها الاقتصادية.