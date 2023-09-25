«بريد كفر الشيخ» يحصد الميدالية الفضية في دوري المصالح الحكومية

انتهت فعاليات بطولة الجمهورية للمصالح الحكومية، اليوم، والتي أقيمت بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، حيث أجريت المباراة النهائية بين فريقي كرة القدم الخماسي لبريد كفر الشيخ وفريق كرة القدم الخماسي لتعليم الشرقية، وانتهت بالتعادل، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت بفوز تعليم الشرقية بهدفين دون رد.

الميدالية الفضية لبريد كفر الشيخ

وأكد كابتن عبد الله صلاح، أمين الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن المباراة كانت صعبة للغاية على الفريقين، حيث حقق فريق بريد كفر الشيخ، بقيادة الكابتن عبد الرحمن بدوي، المدير الفني لفريق بريد كفر الشيخ، المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية.

تهنئة محافظ كفر الشيخ

ومن جانبه قدم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب في كفر الشيخ، التهنئة لفريق كرة القدم الخماسي لبريد كفر الشيخ، مشيدا بأداء اللاعبين بهذا الفوز، وحصولهم على المركز الثاني.

الجدير بالذكر أن فريق محكمة كفر الشيخ، حقق العام الماضي في دوري المصالح الحكومية الميدالية البرونزية.