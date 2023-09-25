في 5 خطوات.. سرع راوتر الإنترنت إلى الضعف دون زيادة الباقة

يعاني كثيرون من ضعف سرعة الإنترنت المنزلي لديهم، نظرًا للعديد من العادات الخاطئة التي يقومون بها، ولكن أوضحت بعض مواقع التكنولوجيا العالمية، أن هناك أسباب رئيسية تؤدي لانخفاض سرعة الراوتر، إذا تم تفاديها تزداد سرعته بشكل كبير قد تصل إلى الضعف.

ونقدم لكم عبر السطور التالية أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتسريع راوتر الإنترنت بشكل بسيط، وفقًا لموقع «CNET» المتخصص في الشأن التقني.

خطوات تسريع راوتر الإنترنت

يمكن تحسين سرعة الراوتر من خلال اتخاذ الخطوات التالية:

- استخدام التشفير القوي.

- وضع الراوتر في مكان مناسب.

- استخدام تقنية واي فاي حديثة.

- استخدام إعدادات طاقة مناسبة.

- اختيار قناة واي فاي قليلة الازدحام، حيث توجد العديد من القنوات المتاحة للاستخدام على شبكة واي فاي، فإذا اخترت قناة مزدحمة، فسوف تتداخل إشارات الراوتر الأخرى مع إشارات الراوتر الخاص بك، مما يؤدي إلى انخفاض السرعة، ولذا عليك أن تختار قناة قليلة الاستخدام، وذكل باتباع الخطوات التالية:

طريقة اختيار قناة واي فاي قليلة الازدحام

- انتقل إلى قسم الشبكة اللاسلكية، وستجدها تحت عنوان «Wifi/Wireless/Wlan» في الغالب.

- قم بالبحث عن خيار تعديل القناة Chanel.

- حدد واحدة من القنوات اللاسلكية المتاحة، ثم اختر حفظ.