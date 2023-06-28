حيل بسيطة لشحن باقة النت مرة واحدة في الشهر.. منها إخفاء الواي فاي

مع نهاية كل شهر، يحرص الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي على دفع باقة النت الخاصة بهم، إذ أن فاتورة النت أصبحت من الفواتير الأساسية، مثلها مثل فاتورة الكهرباء والمياه والمرافق الأساسية، وفي كثير من الأحيان يضطر المواطنون إلى دفع باقة النت أكثر من مرة في الشهر، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن طرق تمكنهم من شحن الباقة مرة واحدة فقط.

وعند استخدام الإنترنت المنزلي، قد يجهل الكثيرون طريقة الاستخدام الصحيحة للباقة، ما يضطرهم إلى شحن الباقة أكثر من مرة في الشهر الواحد، نوضح من خلال هذا التقرير بعض الحيل التي تساعد المستخدمين على شحن باقة النت مرة واحدة في الشهر، وفق خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات، والتي جاءت كالتالي:

حيل تساعد على شحن باقة النت مرة واحدة في الشهر

أوضحت خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات أن هناك عدة طرق تساعد من تقليل استخدام باقة النت، الأمر الذي يساعد على شحنها مرة واحدة فقط في الشهر، وجاءت الطرق كالتالي:

1- من الممكن أن يكون واي فاي باقة النت مسروق، ولتجنب سرقة الباقة يمك أن يقوم المستخدم بإخفاء شبكة الواي فاي الخاصة به، إذ تتيح خدمة إخفاء الشبكة لصاحبها إمكانية توصيلها بالأجهزة التي يرغب بها فقط.

2- ويعد ارتفاع سرعة شبكة الإنترنت من أبرز أسباب نفاد الباقة بسرعة، وحتى تكون مناسبة للاستخدام يجب تقليلها حتى يتم التقليل من استخدام الميجات.

3- ومن أبرز الأشياء التي تقضي على الباقة في وقت قصير خاصية تحديث التطبيقات، ولذلك يجب التأكد من إغلاق خاصية التحديث بجميع الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت والواي فاي.

4- من الممكن أن يساعد تقليل جودة الفيديوهات عند مشاهدتها في الحفاظ على ميجات باقة النت، حتى تستمر الباقة لأطول فترة ممكنة.

5- ويمكن تحديد عدد الأجهزة التي يتم اتصالها بجهاز الراوتر الواحد، حتى لا يكون هناك فرصة لسرقة الباقة.